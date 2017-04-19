Оттава, 19 апреля, 2017, 12:23 — ИА Регнум.



Eontarionow.com Река Слимс, Аляска

На протяжении сотен лет талые весенние воды ледника Каскавулш (Канада) разделялись на два потока: реку Слимс, пересекающую Аляску и впадающую в Берингово море, и реку Каскавулш, которая течет на юг и впадает в Тихий океан. Однако в этом году между реками образовался канал, который перебрасывает почти всю воду в реку Каскавулш.

Об этом заявил 17 апреля в Nature Geoscience геоморфолог Дэниел Шугар из Университета Такомы, штат Вашингтон. Изменения водного режима реки Слимс негативно скажутся на популяции рыбы и приведут к локальным засухам, хотя и никак не отразятся на снабжении провинции пресной водой.

Данный феномен ученые связывают почему-то с активизировавшимся глобальным потеплением, вероятно забыв, что ледник Каскавулш начал таять ещё 18 тысяч лет назад — после окончания Последнего ледникового максимума.