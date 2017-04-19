Москва, 19 апреля, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Нервозность на рынке нефти сохраняется. В первую очередь это, конечно, связано с отсутствием однозначной позиции стран ОПЕК+ о продлении ограничений на добычу в следующем полугодии, считает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

catmoz Нефть

«С одной стороны большинство стран ОПЕК+ выражают приверженность взятым на себя в рамках текущей сделки обязательствам, однако заявления отдельных чиновников говорит об отсутствии уверенности в продлении на перспективу. С подобным заявлением накануне выступил министра энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих. Он сообщил что «слишком рано» судить о том, будет ли соглашение продлено или нет. Подобные заявления также были от Аркадия Дворковича со стороны России», — пояснил эксперт.

«Тем не менее, 21 апреля состоится очередная встреча технической группы стран ОПЕК+ в Вене, напомнил он. — На ней участники обсудят вопросы реализации текущей сделки и, самое главное, могут дать свою оценку о продлении ограничений на будущее».

«Сегодня, 19 апреля. на рынке нефти будет сохраняться боковое движение. Коридор 56,80 и 55,10 — 54,50 долларов за баррель будет актуален до конца недели. До 25 мая, когда состоится основная встреча стран ОПЕК+ диапазон 57,60 — 54,60 долларов за баррель также будет актуальным», — полагает Капустянский.

«Сегодня будут опубликованные данные по запасам сырой нефти в США. Учитывая, статистику от Американского института нефти (API), опубликованную18 апреля, вероятно, данные по запасам нефти также будут позитивными. Локально они могут поддержать рынок нефти, однако реакция будет, скорее всего, максимально сдержанной», — отметил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 19 апреля, мировые цены на черное золото снижаются. Цены на нефть марки Brent опустились на 0,18% до $54,79 за баррель. Цены на нефть марки WTI просели на 0,17% до $52,32.

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