Гавана, 19 апреля, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Кубинцы 19 апреля отмечают 56 годовщину крупнейшей победы над вторгающимися силами, высадившимися 1961 в заливе Свиней, в юго-западной части острова, с целью организации свержения правительства Фиделя Кастро, сообщает канал TeleSur.

Операция в заливе Свиней

Контингент состоял из 1,5 тысяч человек, обученных и финансируемых правительством США. Данный день вошел в историю континента как день первого крупного военного поражения США в Америке.

В этом году празднования будут иметь особый формат, так как в первый раз во время торжественных мероприятий не будет присутствовать лидер Кубинской революции Фидель Кастро, который стал главным фактором победы над захватчиками.

По случаю годовщины Художественное объединение сообщества Коримакао города Сиенага де Сапата 19 апреля даст концерт, посвященный памяти Фиделя Кастро.

Эта группа восстановит театрализованную постановку, поставленную по случаю 90-летия кубинского лидера 13 августа 2016 года, которая охватывает основные моменты биографии Кастро, его детства, юности и молодости.

Напомним, что спланированная и организованная Вашингтоном высадка 1,5-тысячного военного контингента произошла на пляже Хирон в заливе Свиней, где 17 апреля 1961 года еще не окрепшие вооруженные силы острова с полицией и ополченцами под непосредственным командованием Кастро разгромили вторгшийся военный контингент менее чем за 72 часа.

В результате, согласно официальным источникам, защитники Кубы потеряли 155 человек погибшими и неустановленное количество бойцов ранеными. Среди нападавших 88 человек погибли и 197 человек были взяты в плен.