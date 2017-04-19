Польша, 19 апреля, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Вызов главы Европейского совета Дональда Туска на допрос в прокуратуру Варшавы является ходом в политической войне против него. Об этом бывший польский премьер-министр сообщил журналистам 19 апреля в городе Сопоте (Польша).

Πρωθυπουργός της Ελλάδας Дональд Туск

Отправляясь в столицу для дачи показаний, Туск отметил, что не он один считает происходящее лишенным политического подтекста. «Это элемент политической травли. Авторы даже этого не скрывают», — сказал он.

Допрос должен начаться в 12:00 (время местное).

Напомним, допрос, на который был вызван Туск, проводится в рамках дела, возбужденного в отношении бывшего руководства польской военной контрразведки. Этих деятелей следствие подозревает в сотрудничестве с ФСБ, на которое власти не давали согласия.

Туск должен дать показания, поскольку решение о сотрудничестве с ФСБ, как заявлял польский министр обороны Антони Мачеревич, принималось после информирования Туска, который на тот момент был премьер-министром (ноябрь 2007 — сентябрь 2014 гг.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Туска уже не в первый раз вызывают на допрос в варшавскую прокуратуру. 15 марта он не явился на вызов, так как находился в Страсбурге (Франция) на пленарном заседании Европарламента.