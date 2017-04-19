Санкт-Петербург, 19 апреля, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник обратился к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой провести проверку законности передачи Сампсониевского собора в распоряжение Русской православной церкви. Депутат считает, что возможные нарушения в процедуре передачи собора позволят ввести мораторий на передачу религиозным организациям других музейных объектов, в том числе Исаакиевского собора.

Сампсониевский собор в Петербурге

Сампсониевский собор, построенный на Выборгской стороне в XVIII веке по указанию Петра I в честь Полтавской победы, с 1980-х годов находился в составе Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», в здании была развернута музейная экспозиция. В феврале 2017 года Сампсониевский собор передан в пользование РПЦ. В соборе находятся более 140 объектов музейного фонда России.

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Глава комиссии Заксобрания Петербурга по образованию, культуре и науке Максим Резник просит генерального прокурора проверить законность распоряжения комитета имущественных отношений (КИО) администрации Петербурга от 26 августа 2016 года об изъятии у музея «Исаакиевский собор» «с его согласия» и передаче в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской епархии РПЦ девяти объектов недвижимости, входящих в комплекс Сампсониевского собора.

Резник напоминает о норме закона 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от 30 ноября 2010 года. Согласно этой норме, передача недвижимости, «принадлежащей на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственным или муниципальным унитарным предприятиям или учреждениям, осуществляется после прекращения уполномоченным органом их прав на эти объекты».

По мнению Резника, прекращение прав на музейные объекты регламентируется другим законом — №54-ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях в РФ» от 26 мая 1996 года. Там говорится, что изъятие собственником закрепленного за музеем имущества допускается только в случае его использования не по назначению или ликвидации музея. Но таких оснований распоряжение о передаче Сампсониевского собора не содержит, обращает внимание генпрокурора петербургский депутат.

При этом в статье 2 «музейного» закона заявляется о его приоритете перед другими нормативными актами, касающимися музейной сферы: «Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие отношения, указанные в части первой статьи 1 настоящего Федерального закона, не могут противоречить настоящему Федеральному закону. В случае противоречия между настоящим Федеральным законом и иным актом, принимаемым в Российской Федерации, действует настоящий Федеральный закон».

Как считает Резник, «недвижимость музея не могла быть передана религиозной организации». И даже документ об отказе музея «Исаакиевский собор» от Сампсониевского собора, подписанный директором музея Николаем Буровым, не может быть основанием для изъятия комплекса собора, поскольку, по мнению Резника, «руководитель музея такими полномочиями не наделен».

Если надзорное ведомство согласится с доводами, изложенными в заявлении Резника, оно должно будет обратиться в суд или инициировать мораторий на передачу музейных объектов до устранения противоречий в законодательстве, отмечает пресс-служба Максима Резника. Причем, это может напрямую повлиять и на судьбу Исаакиевского собора, который власти Петербурга вознамерились передать РПЦ.

Как считает парламентарий, найдены «правовые основания для понуждения к диалогу, от которого инициаторы передачи до сих пор отказывались».

Напомним, в 1930-х годах Сампсониевский собор был закрыт, здание использовалось как магазин, склад и в других целях. Храм пострадал в годы блокады. В 1984 году Сампсониевский собор собор вошел в состав ГМП «Исаакиевский собор». В 2000 году собор открылся для посетителей в качестве музея. В мае 2002 года в храме-памятнике были возобновлены богослужения, с 2010 года они стали ежедневными. 5 февраля 2017 году храм полностью передан в пользование РПЦ. В Сампсониевском соборе находится старейший колокол на всем Северо-Западе, не так давно отмечалось его 250-летие.

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Напомним, 10 января 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакия в безвозмездное пользование РПЦ уже «решен». Это вызвало массовые протесты, противники передачи обеспокоены судьбой музея, который будет фактически ликвидирован, и сохранностью памятника культуры. До сих пор РПЦ так и не прислала в Смольный официальную заявку с просьбой о передаче Исаакиевского собора.

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала инициативную группу, требующую проведения общегородского референдума о судьбе Исаакиевского собора, храма Спаса-на-Крови и Петропавловского собора. Решение о назначении референдума или отказе в его проведении может быть принято Заксобранием Петербурга уже 26 апреля.