Киев, 19 апреля, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Вчера, 18 апреля, в Донбассе противоборствующие стороны продолжали применять минометы калибров 82 и 120 мм, БМП, БТРы, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. Об этом 19 апреля сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и штаба АТО, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минометный огонь

Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины 36 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции войск ДНР в 14 населенных пунктах Донетчины. «Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 14 населенных пунктов республики, по которым применялись минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

При этом пресс-служба НМ ДНР опубликовала видео, как бойцы ДНР обустраивают окопы. По словам военного корреспондента пресс-службы ВС ДНР Михаила Андроника, в условиях позиционной войны, когда траншеи располагаются в полях далеко от населенных пунктов, и подвоз стройматериалов невозможен, укрепить стены окопа можно с помощью хвороста и веток.

«Берется твердая солома, которой предостаточно в степи, вырубаются колья, растущие в посадках, диаметром 2−3см. Колья по высоте окопа вбиваются в дно траншеи. Небольшие колышки забиваются над траншеей. И проволокой сетка рабица», — сказал он.

Народная милиция ЛНР зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня. В частности украинские силовики с направления села Крымское вели огонь из автоматических станковых гранатометов (АГС) по позициям ЛНР в пгт. Фрунзе.

Кроме того, организация «Донбасс SOS» опровергла информацию, распространенную украинскими СМИ, о том, что на таможенных постах ЛНР и ДНР мужчин призывного возраста не пропускают без предъявления справки из военкомата.

Отмечается, что СМИ распространили неправдивую информацию, ссылаясь на Главное управление разведки Минобороны Украины, но на официальном сайте ведомства такой информации не было, а на официальной странице управления в Facebook пост с такой информацией был удалён. Как сообщают очевидцы, никаких справок из военкомата на таможенных постах ЛНР и ДНР не требуют, мужчины призывного возраста пересекают границы республик в обычном режиме.

В свою очередь 19 апреля пресс-центр штаба АТО сообщает, что вчера войска ДНР и ЛНР 35 раз открывали огонь по позициям ВСУ. «За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. «Здесь огнем минометов калибра 82 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг накрывал опорные пункты вблизи Красногоровки. По позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово враг вел огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупных калибров и вооружения БМП. Кроме того, морпехов под Водяным противник обстрелял из зенитной установки ЗУ-23−2. По опорным пунктам вблизи Старогнатовки, Талаковки и Широкино противник применял гранатометы, а вблизи Чермалыка и Павлополя — пулеметы крупных калибров», — говорится в сообщении.

По данным украинского штаба, на Донецком направлении позиции ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка, Каменка и Зайцево ВС ДНР обстреляли из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. «По защитникам Песок и Опытного — велся огонь из крупнокалиберных пулеметов», — информирует пресс-центр.

Также на Луганском направлении из автоматических гранатометов, минометов калибров 120 мм и 82 мм враг вел огонь по опорным пунктам ВСУ вблизи Катериновки. «По позициям вблизи Крымского бил из минометов калибра 82 мм, а по защитникам Станицы Луганской и Сизого вел огонь из стрелкового оружия», — отмечается в материале.

Напомним, 16 апреля Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook сообщило, что командование Вооруженных сил РФ через подконтрольное им руководство ДНР и ЛНР ввело ограничения на выезд из отдельных регионов Донбасса.

«С целью недопущения оттока из оккупированной территории человеческих мобилизационных ресурсов введен запрет на выезд с территории т.н. «ДНР/ЛНР» на территорию подконтрольную ВС Украины лицам мужского пола без наличия справки из военного комиссариата о пребывании на воинском учете», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что командование ВСУ продолжает проводить мероприятия по усилению своих позиций вдоль всей линии соприкосновения. «Так, по данным нашей разведки, отмечено прибытие в Новолуганское, 3 км от линии соприкосновения, 11 ед. минометов калибра 120 и 82 мм и 200 военнослужащих из состава 53 омбр», — уточнил Басурин.