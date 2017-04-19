Ярославль, 19 апреля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. В 2016 году учреждения детского спорта Ярославля получили средств из городского бюджета на 30,3 млн рублей меньше плана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города. Исполнение бюджета по этому направлению проверила контрольно-счетная палата города, отчет которой рассмотрен на заседании постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля.

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Всего в 2016 году в бюджете было предусмотрено 637,7 млн рублей спортивным учреждением города. Однако из-за дефицита бюджета эти обязательства не удалось исполнить в полном объеме. Самые большие суммы не получили СДЮШОР № 4 (9,6 млн), «Дирекция спортивных сорружений (10,3 млн) и СДЮШОР № 15 (1,7 млн).

В результате учреждения спорта скопили кредиторскую задолженность, которая на 1 января 2017 года составила 12,4 млн рублей и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 2,1 млн.

Так СДЮШОР № 4 задолжала 9 млн МУП «Вознесенский» за аренду помещений, СДЮШОР № 15 за аналогичные услуги СК «Автомобилист» — 1,7 млн, СДЮШОР № 3 — 905 тыс рублей нескольким организациям.

«Просроченную кредиторскую задолженность за 2016 год управление планирует погасить путем выделения субсидии на иные цели, за счет уменьшения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2017 года с последующим восстановлением объема субсидии за счет дополнительных средств бюджета в 4 квартале 2017 года, что приведет к увеличению бюджетных обязательств в текущем году», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в контрольно-счетной палате города Ярославля.

Иначе говоря, долги прошлого года будут погашены за счет плановых расходов текущего года.

«Мы считаем, что такую практику надо исключать, когда каждый год кредиторская задолженность гасится за счет средств муниципального задания текущего года», — сказал аудитор контрольно-счетной палаты Ярославля Александр Майоров.

Председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Вера Никольская обратила внимание на доходы спортивных школ.

«Есть вопросы по самим школам, по платным услугам, которые там оказываются. Есть информация, что не все платные услуги в спортивных школах отражаются в их доходах. Надо бы более внимательно посмотреть эти школы», — сказала председатель комиссии по социальной политике муниципалитета Ярославля Вера Никольская.