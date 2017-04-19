Шимла, Индия, 19 апреля, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В Индии 44 человека стали жертвами падения автобуса в реку, сообщает агентство ANI.

ИА REGNUM Траур

Инцидент произошел в округе Шимла (штат Химачал-Прадеш). В автобусе находилось более 50 пассажиров, когда он вылетел с дороги в реку Тонс.

Погибли 44 человека. На месте трагедии работают спасательные службы, причины устанавливаются.

Аварии с участием пассажирского транспорта в Индии происходят нередко. Так, 19 января произошло ДТП с участием школьного автобуса с грузовика. В результате аварии погибли 26 человек (25 школьников и водитель автобуса).

По меньшей мере 13 человек погибли и ещё более 50 получили ранения в результате падения автобуса с моста 5 мая 2016 года.

Год назад, 17 апреля, в районе Девар автобус с оперной труппой рухнул в ущелье глубиной около 90 метров, погибли 25 человек.