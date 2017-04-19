Киев, 19 апреля, 2017, 11:22 — ИА Регнум.



Илья Репин. Пахарь. Л. Н. Толстой на пашне. 1887

В Киеве планируют «декоммунизировать» четыре улицы, два сквера и одну станцию метро, передает пресс-служба киевской городской администрации.

На сайте киевской администрации вынесено голосование за переименование следующих объектов:

станцию метро «Петровка» в «Почайну» (древняя река, правый приток Днепра);

улицу Льва Толстого в улицу Евгения Чикаленко (украинский меценат и публицист);

улицу Октябрьскую в улицу Сулимовскую;

улицу Кировоградскую в улицу Владимира Брожко (украинский контрактник, солдат ВСУ, погибший во время военного конфликта в Донбассе);

улицу Ванды Василевской в улицу Богдана Гаврилишина (швейцарский, канадский и украинский экономист, член Римского клуба);

сквер им. Косиора в сквер им. Петра Болбочана (полковник армии Украинской Народной Республики);

сквер им. Чкалова в сквер им. Павла Шеремета (российский, белорусский и украинский тележурналист, убитый в Киеве в 2016 году).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так называемая декоммунизация на Украине началась после неконституционного захвата власти украинскими националистами в 2014 году.

Целью декоммунизации является стирание любой памяти об СССР на Украине через переименование улиц, снос памятников, приравнивание коммунизма к нацизму и проч.

Так, «декоммунизаторы» объявили публичное исполнение «Интернационала» уголовным деянием, за которое следует наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Главным инициатором декоммунизации является директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.