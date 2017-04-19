Москва, 19 апреля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Instagram обнародовала фотографию, сделанную в спортзале.

Instagram

«Утро должно быть бодрым, потому что в спортзале», — такую подпись дипломат разместила под снимком.

На фотографии официальный представитель МИД РФ запечатлена в весьма необычном наряде — шортах и ярко-розовой футболке.

Отметим, что подписчики Захаровой оставили под публикацией множество положительных комментариев, одобрив образ жизни дипломата.