Захарова обнародовала фото из спортзала
Москва, 19 апреля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Instagram обнародовала фотографию, сделанную в спортзале.
«Утро должно быть бодрым, потому что в спортзале», — такую подпись дипломат разместила под снимком.
На фотографии официальный представитель МИД РФ запечатлена в весьма необычном наряде — шортах и ярко-розовой футболке.
Отметим, что подписчики Захаровой оставили под публикацией множество положительных комментариев, одобрив образ жизни дипломата.