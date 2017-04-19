Найденные под Псковом останки красноармейца перезахоронят в Ессентуках
Псков, 19 апреля, 2017, 11:06 — ИА Регнум.
Останки красноармейца Петра Сопова, который погиб в 1944 году под Псковом, переданы делегации из города Ессентуки Ставропольского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, останки солдата были обнаружены в 2016 году поисковиками отряда «След пантеры».
Позже было установлено, что это красноармеец Петр Афанасьевич Сопов, уроженец станицы Казанской Кропоткинского района Краснодарского края. При нём также были найдены его личные вещи: каска, нож, ложка.
Первый заместитель главы администрации города Ессентуки Евгений Герасимов поблагодарил поисковиков и сообщил, что останки красноармейца будут погребены со всеми военными почестями 4 мая на братском захоронении в Ессентуках.
Напомним, псковский поисковый отряд «След пантеры» провел более 1 тыс. поисковых экспедиций, в результате которых найдены и перезахоронены с воинскими и духовными почестями более 14 тыс. воинов Советской Армии, установлены имена более 900 солдат и офицеров. Кроме того, были подняты более 80 самолётов и 14 танков времен Великой Отечественной войны.