Псков, 19 апреля, 2017, 11:06 — ИА Регнум.

Останки красноармейца Петра Сопова, который погиб в 1944 году под Псковом, переданы делегации из города Ессентуки Ставропольского края. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, останки солдата были обнаружены в 2016 году поисковиками отряда «След пантеры».

Фронтовая фотохроника Освобождение Пскова, 1944 год

Позже было установлено, что это красноармеец Петр Афанасьевич Сопов, уроженец станицы Казанской Кропоткинского района Краснодарского края. При нём также были найдены его личные вещи: каска, нож, ложка.

Первый заместитель главы администрации города Ессентуки Евгений Герасимов поблагодарил поисковиков и сообщил, что останки красноармейца будут погребены со всеми военными почестями 4 мая на братском захоронении в Ессентуках.

Напомним, псковский поисковый отряд «След пантеры» провел более 1 тыс. поисковых экспедиций, в результате которых найдены и перезахоронены с воинскими и духовными почестями более 14 тыс. воинов Советской Армии, установлены имена более 900 солдат и офицеров. Кроме того, были подняты более 80 самолётов и 14 танков времен Великой Отечественной войны.