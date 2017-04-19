Курган, 19 апреля, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В Зауралье осуждены двое сотрудников регионального Управления автодорнадзора за денежные поборы с водителей большегрузного транспорта. По совокупности 12 преступлений чиновникам назначено наказание в вид штрафа в размере 60 и 50 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного управления СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Установлено, что в 2015 году, с целью получения преступного дохода, предприимчивые чиновники за отсутствие проверок автомашин на предмет предельно допустимой массы получали как вместе, так и по отдельности взятки в суммах от одной до двух тысяч рублей от дальнобойщиков. Злоумышленников задержали с поличным сотрудники управления по экономической безопасности и противодействию коррупции Управления МВД России по Курганской области.

Также было установлено, что одно из указанных лиц в период до 2001 года приобрело подложный диплом о высшем образовании по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», который был им предъявлен в отдел кадров Курганского областного отделения Российской транспортной инспекции. Что позволило ему занять пост инспектора и продвигаться по службе в региональном Управлении автодорнадзора. На данный момент инспектор с фальшивым дипломом уволен.

Суд приговорил чиновников за мелкое взяточничество и одного из них за подложные документы к 50 и 60 тысячам рублей штрафа соответственно. Приговор в законную силу не вступил.