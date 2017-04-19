Пекин, 19 апреля, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei подтвердила информацию о новом случае спасения жизни человека благодаря надежности устройств, производимых Huawei. Неизвестный выстрелил в молодого человека, однако пуля застряла в корпусе смартфона, не причинив урона жертве нападения.

hurk Смартфон

Подробности инцидента рассказал сам пострадавший. По словам молодого мужчины, нападение произошло после того, как он снял крупную сумму денег в одном из банков в Сантьяго. Трое неизвестных попытались отобрать сумку с деньгами, встретив сопротивление один из злоумышленников выстрелил, пишет «Сина синьвэнь».

Неизвестные скрылись с деньгами, позднее двое из них были пойманы полицией, еще один злоумышленник находится в бегах. Китайский смартфон Huawei Honor 5X спас жизнь своему владельцу, остановив пулю.

Пресс-служба корпорации Huawei уже сообщила, что житель Сантьяго, чей смартфон был уничтожен выстрелом, получит новое устройство в подарок.

Смартфоны Huawei не в первый раз спасают жизни людей. В 2016 году пуля, выпущенная в одного из южноафриканских бизнесменов, также застряла в корпусе смартфона, тем самым сохранив жизнь своему владельцу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Huawei, China Mobile, Deutsche Telecom и Volkswagen представили свое видение будущего сетей пятого поколения (5G), а также озвучили тенденции, с которыми мировое сообщество столкнется в эпоху повсеместного высокоскоростного доступа в Интернет.