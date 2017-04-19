Краснодар, 19 апреля, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Регионам юга России погода приготовила неприятные сюрпризы. Так, сегодня, 19 апреля, в Краснодарском крае синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом. Обрушится на регион и сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

Unsplash Мороз

Штормовое предупреждение объявлено и в Республике Крым. Региональное ГУ МЧС предупредило о сильных дождях, в горах с мокрым снегом, местами очень сильных осадках, а также усилении северо-западного ветра до 20−25 м/с. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, непогоду в регион принес южный циклон. Сильный север с дождем ожидается на всей территории полуострова.

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Неспокойно сегодня и море. Так, в Керченском проливе, Азовском море и в порту Керчь высота волн может достигать от 1,5 до трех метров. Шторм уже вмешался в работу Керченской переправы, которая из-за ураганного ветра приостановлена.

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А вот в Астраханской и Волгоградской областях прогнозируется понижение температуры до минусовых отметок. По данным регионального центра гидрометеорологии и окружающей среды, в Астраханском регионе ночью и утром 21 апреля по области ожидается заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до — 3 градусов. Резкое похолодание надвигается и на Волгоградский регион. Здесь заморозки на поверхности почвы и в воздухе от 0 до — 5 градусов ожидаются ночью и утром 20 и 21 апреля.

Экстренное предупреждение, в котором говорится о понижении температуры воздуха ночью 20−21 апреля, распространило и МЧС Ростовской области. Холодно — до — 4 градусов мороза — будет как в районах региона, так и в областном центре.

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Ростовская область может потерять часть урожая из-за заморозков

Пока же жители Ростова-на-Дону страдают от ливня, который накрыл город 18 апреля. В соцсетях горожане жалуются на залитые дождевой водой подъезды.

Отметим, что отопительный сезон в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях уже завершен.