Ярославль, 19 апреля, 2017, 10:48 — ИА Регнум. По программе «Газпром — детям» в Ярославской области будет построено 25 физкультурно-оздоровительных объектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото страницы Дмитрия Миронова в Facebook Алексей Миллер и Дмитрий Миронов

Всего в социальную программу «Газпром — детям» планируется включить 25 физкультурно-спортивных объектов на территории Ярославской области. Это 20 пришкольных стадионов и пять физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными залами и бассейнами. Один из этих комплексов будет специализированным, приспособленным для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей-инвалидов и маломобильных групп населения.

«Принимая решение о реализации программы «Газпром — детям» на территории Ярославской области, мы, конечно, помнили, что Ярославль — город спортивный. И в первую очередь хоккейный, Не случайно первый комплекс в программе — со льдом. Затем, конечно, будут и другие сооружения. Уже в этом году мы начнем строительство 10 из 20 пришкольных стадионов. Это будут современные спортивные комплексы с универсальным покрытием, позволяющие заниматься многими видами спорта» — сказал Алексей Миллер.

Строительство новых пришкольных стадионов уже в этом году на руку врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову, которому 10 сентября предстоят губернаторские выборы. Такие стадионы можно построить уже летом, то есть до дня голосования.