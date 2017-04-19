Новосибирск, 19 апреля, 2017, 11:07 — ИА Регнум.

Губернатор Новосибирской области скорректировал подписанное в декабре решение о повышении тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске на 15% с 1 июля 2017 года. Согласно поправкам, плата за ЖКУ в Новосибирске с июля устанавливается на уровне рекомендованных федеральным центром 4% по сравнению с текущими. Об этом глава региона заявил сегодня, 19 апреля, на пресс-конференции.

Анна Алябьева ИА REGNUM Митинг против роста тарифов на ЖКУ в Новосибирске 28 января 2017 года

«Понимая ситуацию… Я, поверьте, слышу мнение не только на митингах. Я встречался с профсоюзами, с общественной палатой, с Народным фронтом. И люди высказывали, что высокая сразу нагрузка, — цитирует «Сибкрай» Городецкого. — Понимая эту ситуацию, я подписал постановление о внесении изменений в предельные индексы в плату населения. Суть следующая: плата устанавливается 4%».

При этом губернатор подчеркнул, что не отменял подписанное 16 декабря 2016 года постановление «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год», а внес в него коррективы.

Также Владимир Городецкий сказал, власти продолжат изучать вопрос эффективности систем ЖКХ, так как проблема износа сетей не решена. В ближайшее время новосибирские областные власти будут решать вопрос финансирования программ капремонта сетей.

«У нас самый низкий тариф по теплу среди регионов Сибирского федерального округа и один из самых низких по России. Самая болевая точка — большой износ, поэтому не реагировать не приходится. Тарифное регулирование — ситуация компромисса, как видеть потребителя и способности организации, которые оказывают услуги», — приводят «НГС. Новости» слова Городецкого.

Глава области также отметил, что решение о повышении тарифов изначально не нашло понимания у новосибирцев, хотя было обоснованным, и добавил, что «доверия должно быть больше к тем решениям, которые принимаются».

Отметим, что принятию такого решения губернатора предшествовали почти пять месяцев постоянного противостояния и многочисленных акций протеста против подписанного в декабре 2016 года постановления о резком росте тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирские пенсионеры, недовольные тем, что прокуратура области так долго проводит проверку законности предстоящего повышения тарифов на ЖКУ сразу на 15%, и, опасаясь, что ведомство в очередной раз может перенести сроки окончания проверки, 18 апреля вышли на пикет к зданию областной прокуратуры. Ранее, 15 апреля, в центре Новосибирска также прошел пикет против бездействия областной прокуратуры по вопросам, касающимся сферы ЖКХ, защиты прав потребителей и больших социальных групп.

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А 8 апреля в столице Сибири состоялся седьмой по счету массовый митинг против увеличения на 15% коммунальных тарифов — на этот раз новосибирцы уже не просто требовали отмены постановления, но и ответственности тех, кто заставляет их с декабря 2016 года приходить на коммунальные акции протеста. Требовали в том числе и отставки Городецкого.

Напомним, постановление о росте тарифов на ЖКУ в Новосибирске на 15% в декабре 2016 года подписал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. Местные власти обосновали такое повышение сначала износом коммунальных сетей от 70 до 95%, а потом проговорились, что этот процент должен будет компенсировать потери ресурсоснабжающих организаций из-за того, что горожане стали экономить. Это возмутило новосибирцев, которые решили во что бы то ни стало заставить власти отменить свое решение.