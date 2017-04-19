В России 79% граждан против сноса памятников Ленину
Москва, 19 апреля, 2017, 10:41 — ИА Регнум.
Противниками сноса памятников Владимиру Ильичу Ленина являются 79% жителей России, сообщает «Левада-Центр».
За снос выступают 14% опрошенных, а восемь процентов не смогли ответить положительно или отрицательно по этому вопросу.
При этом больше половины опрошенных считают, что нужно захоронить тело Ленина. Идею провести перезахоронение у Кремлевской стены поддерживают 32% опрошенных, на Волковском кладбище (Санкт-Петербург) — 26%.
31% граждан уверен, что тело Ленина не должно быть убрано из Мавзолея. Стоит отметить, что в опросе участвовали 1600 человек.
Напомним, активное обсуждение перезахоронения тела Владимира Ильича Ленина продолжается на протяжении нескольких лет. В 2017 году «дискуссия» вновь обострилась.
В начале апреля глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир» заявил, что тело Ленина нужно было захоронить в 1991 году.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил: «Заявления от кого бы не исходили о гробокапательстве на Красной площади мы рассматриваем как абсолютно провокационные».
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13 марта 2017 года депутат Госдумы Иван Сухарев призвал к демонтажу мавзолея Ленина на Красной площади и захоронению тела.