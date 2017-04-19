Киев, 19 апреля, 2017, 10:39 — ИА Регнум.



(сс) Michael Marcovici Деньги

Министерство финансов Украины увеличило объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,795 млрд гривен ($104 млн), передает пресс-служба финансового ведомства.

Согласно сообщению, ОВГЗ размещены сроком на 3 года со средневзвешенной доходностью 14,94% годовых во время планового еженедельного аукциона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года на Украине продолжается социально-экономический кризис, вызванный гражданской войной и реформами во всех сферах жизни государства.

Многие эксперты отмечают крайне нестабильное состояние экономики страны, особенно это касается объемов ОВГЗ, рост которых может привести к экономическому краху Украины.

На январь 2017 года объем ОВГЗ составлял 668 млрд гривен ($24,88 млрд), к 18 апреля объем ОВГЗ увеличился до 693 млрд гривен ($25,81 млрд).

Эксперты подчеркивают, что государственные облигации не идут на финансирование производства, что негативно сказывается на экономике.

«Это огромная деформация, когда средства идут на кредитование бюджета, который ничего сам по себе не производит», — комментирует ситуацию бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, проценты от кредитов, которые имеет Украина в виде ОВГЗ, являются «неподъемными» для государственного бюджета. Единственный выход, по мнению специалиста, это списание части задолженности правительства перед Национальным банком Украины.

Напомним, НБУ владеет большей половиной ОВГЗ — 380 млрд гривен ($14,16 млрд).