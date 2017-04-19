Вашингтон, 19 апреля, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп побил рекорд своего предшественника Барака Обамы по сумме пожертвований, собранных на инаугурацию. Об этом сообщило во вторник, 18 апреля, Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным агентства, инаугурационный комитет Трампа во время предвыборной кампании собрал около $107 млн, что является абсолютным рекордом среди кандидатов на пост президента США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре 2016 года.

Инаугурация нового главы Белого дома состоялась 20 января 2017 г. в Вашингтоне.