Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Ливень, который 18 апреля обрушился на Ростов-на-Дону, принёс много беды горожанам. В частности, жители города-миллионника жалуются, что их квартиры затопило дождевой водой. Фотоснимки и видео горожане выкладывают в социальных сетях.

Gazetakoptevo.ru Ливень

К примеру, ливень учинил потоп в подъезде на улице Содружества. Также пострадали квартиры жильцов.

«В трубе, по которой должна была стекать вода с крыши, обнаружили две бутылки, прикрытые кирпичом. Управляющая компания «Юг-ТТ» не сильно спешит решать проблему. Сток до конца так и не был очищен, с тревогой ждём новых дождей», — пишут жильцы дома.

Также затопило подъезд дома №3 по улице Добровольского. Видеокадры с места ЧП появились в сети.

Источник: Ростов-на-Дону Главный

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля донские спасатели предупредили о том, что регион накроет циклон. Так, временами до 21 апреля в городе пройдёт дождь, порывы ветра усилятся до 20 м/с. Из-за понижения температуры воздуха возможен гололед на дорогах, подтопления пониженных и прибрежных территорий, нарушения работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы линий электропередачи, не исключено падение деревьев и конструкций.

Напомним, ураган, который обрушился на Донской регион и Ростова-на-Дону в конце марта, натворил дел. В частности, около 40 тыс. жителей области оставались некоторое время без электричества. В связи с разгулом стихии коммунальные службы и бригады спасателей были переведены в режим повышенной готовности. В социальных сетях жители областного центра также опубликовали множество фотографий, на которых запечатлены последствия разгула стихии. Так, деревья упали на улицах Дебальцевской, Жмайлова, в аэропорту. Не щадили деревья машины, ветками разбивало окна домов.