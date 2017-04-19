Вильнюс, 19 апреля, 2017, 10:24 — ИА Регнум.



Василий Верещагин. Наполеон на Бородинских высотах. 1897

Коллектив специалистов из разных стран изучил останки солдат армии Наполеона Бонапарта из братского захоронения в Вильнюсе. Изотопный анализ показал, что питание участников Русской кампании во многом зависело от их социального статуса. Итоги исследования опубликованы в журнале Physical Anthropology.

Команда под руководством антрополога Саманты Холдер анализировала изотопный состав останков 78 человек, похороненных в декабре 1812 года. До Вильнюса после отступления из России добрались выжившие солдаты французской армии.

Анализ костей показал, что основу рациона некоторых солдат составляли кукуруза, сорго, просо и другие злаки, что характерно для жителей Италии и Польши. Этническую принадлежность воинов подтверждает и обнаружение в могиле пуговиц с польской и итальянской формы.

Выяснилось также, что люди, похороненные в братской могиле, получали с пищей разное количество животного белка. Некоторые, включая трех женщин, не испытывали нехватки белка. Эти люди могли быть либо высокопоставленными офицерами, либо их близкими. Рядовым же солдатам, по всей видимости, нужное количество белка не обеспечивалось.

Ученые отмечают, что социальные различия более ощутимо влияли на меню французской армии, чем на военных других государств. К примеру, рацион членов Королевского флота Великобритании, похороненных на кладбище в Госпорте (графство Гэмпшир), был более однородным.

Специалисты намерены продолжить свою работу. По их мнению, большое число таких исследований позволит выяснить, насколько разнообразными были рационы военнослужащих других государств, в частности, как питались во время Отечественной войны 1812 года защитники России.

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