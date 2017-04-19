Москва, 19 апреля, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Законопроект о переходе бюджетников на платежные карты «Мир» Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля. Принятие закона укрепляет национальную платежную систему, отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. «Оно укрепляет в целом финансовую систему нашей страны и будет способствовать продвижению, в том числе этой карты на международной арене», — сказал он.

Banki.ru Карта МИР

Банки должны будут до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт «Мир», во всех предназначенных для расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы и кассовые терминалы.

С 1 июля при обращении бюджетников за открытием нового счета банки будут обязаны выдавать карту «Мир». Предусматривается переход всех бюджетников на новую карту до 1 июля 2018 года.

Пенсионеры

Пенсионеры смогут получить карты «Мир» взамен карт по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года. банк, выдавший карту «Мир» не будет брать плату с пенсионеров. И пенсионерам не нужно никуда специально приходить получать новую карту: когда закончится срок действия текущей карты, не важно, какой она платежной системы, ее просто заменят на карту «Мир, и сделают это, еще раз подчеркну бесплатно», — отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»). Кроме того, сохраняется возможность получения пенсии наличными на руки.

Бизнес

Специальные терминалы бизнес должен установить до 1 октября 2017 года. Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты «Мир» предлагается не распространять на субъекты предпринимательской деятельности, выручка у которых не превышает 40 млн рублей в год. В местах, где отсутствует доступ к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты «Мир». Продавцы с годовой выручкой менее 5 млн рублей также освобождаются от данной обязанности.

«Мир» не потребуется

Требования об обязательном переходе на карты «Мир» не будут распространяться на получение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с использованием платежных карт, выплат в наличной форме (в том числе через почтовые отделения), единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

Эти требования не будут применяться и в отношении граждан, имеющих постоянное место жительства за пределами РФ, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.

«Мир» — российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.