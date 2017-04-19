Москва, 19 апреля, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Российский рубль демонстрирует завидную устойчивость. Котировки в паре USDRUB далеко от уровня 56 не уходят. Даже, несмотря на рост геополитических рисков, на снижение валют EM (упал и канадский доллар, и австралийский), на коррекцию на рынках акций (отчеты американских компаний не радуют) игрокам на понижение российской валюты не удается ее опрокинуть, отмечает главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Возможно, по его мнению, «помимо традиционного объяснения операциями кэрри-трейд (игра на разнице процентных ставок), сейчас рублю стали оказывать поддержку фундаментальные факторы. Макроэкономическая статистика выходит в России очень неплохая, выросло промпроизводство, розничные продажи в марте подскочили почти на 12%, безработица упала до 5.4%. продолжает снижаться инфляция».

«Президент России Владимир Путин уже не первый раз высказывается в пользу того, чтобы использовать укрепление рубля для инноваций и повышения производительности труда. Это может означать, что власти в данный момент не моделируют искусственного понижения российской валюты». — считает Богданов.

«Сегодня, 19 апреля, несмотря на снижение цен на нефть (запасы нефти в США немного упали, но выросли запасы бензина), поддержку рублю может оказать спрос на российские активы, прежде всего на облигации, Минфин проводит два аукциона ОФЗ на 39 млрд рублей», — пояснил он.

Курс рубля к доллару, скорее всего, упадет в начале торговой сессии, не более чем на 0.3% в район 56.30−40, в дальнейшем ситуация будет определятся динамикой нефти и мировых активов», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 19 апреля ЦБ РФ понизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара упал на 28 копеек до 55,97 рубля. Курс евро установлен на отметке 59,61 рубля, что ниже предыдущего дня на 22 копейки.