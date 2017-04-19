Москва, 19 апреля, 2017, 10:06 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал восстановить производственную гимнастику, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

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«Производственную гимнастику — почему не восстановить?» — предложил депутат Госдумы.

«Чтобы все встали и немножко позанимались, походили немножко, подвигаться», — отметил парламентарий.

По мнению Жириновского, гимнастикой на рабочем месте должно заниматься и руководство. «Чтобы это и начальники делали, а не только рядовые сотрудники», — предложил он.