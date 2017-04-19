Пекин, 19 апреля, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному 19 апреля Народным банком Китая, паритетный курс китайского юаня к доллару США закрепился на уровне 6,8664 юаня за доллар. Таким образом, китайская валюта восстановилась после незначительного ослабления, зафиксированного 18 апреля, и укрепилась сразу на 185 базисных пунктов.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

В заявлении главного финансового органа страны подчеркивается, что укрепление китайской валюты происходит на фоне стабилизации темпов восстановления национальной экономики, пишет «Синьхуа».

18 апреля доллар США прервал серию ослаблений, укрепившись к национальной валюте КНР на 64 базисных пункта. В Пекине прокомментировали данную новость, отметив, что ослабление юаня является временной мерой, не влияющей на национальную экономику.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, на сегодняшний день в Китае продолжается масштабная финансовая реформа, которая была организована властями КНР еще в 2015 году. Пекин модернизирует методику расчета паритетного курса китайской валюты к американскому доллару, а также реформирует модель национальной экономики.