Барнаул, 19 апреля, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Алтайские силовики в условиях, максимально приближенным к реальным, продолжают тактико-специальное учение по отработке действий сил и средств оперативного штаба в Алтайском крае в случае возникновения угроз террористического характера. Как сообщает сегодня, 19 апреля, официальный сайт региона, на территории Алейска установлен красный (критический) уровень террористической опасности.

Сайт Алтайского края Антитеррористическое учение в Алейском районе Алтайского края

По легенде учений, неизвестные лица, вооруженные автоматическим оружием, напали на автомобиль ДПС, и, взяв в заложники одного из сотрудников полиции, скрылись на на автомобиле марки УАЗ в неизвестном направлении. В настоящее время участники учений проводят комплекс мероприятий по установлению, поиску и задержанию условных террористов. Также отрабатывается непрерывно поступающая информация о подозрительных предметах и лицах.

Ранее оперативный штаб попросил население не создавать помех действиям правоохранительных органов и сохранять спокойствие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, тактико-специальное учение по отработке действий в случае возникновения угроз террористического характера, начавшееся 18 апреля, рассчитана на три дня. В мероприятии примут участие подразделения Минобороны РФ, УФСБ России, ПУ ФСБ России, ГУ МЧС России, ГУ МВД России, УФНС ВНГ России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, органы местного самоуправления.