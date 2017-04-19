Берлин, 19 апреля, 2017, 09:54 — ИА Регнум.

Министр экономики ФРГ Бригитта Циприс планирует обеспечить с помощью налоговых выплат и других финансовых возможностей развитие инновации в Германии, сообщает Die Tagesschau.

Foto-AG Gymnasium Melle Министр экономики ФРГ Бригитта Циприс

«Планируется выделить около миллиарда евро на развитие инноваций», — отмечает заместитель министра.

Суть плана в том, чтобы стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства и их инновационной составляющей.

Например, предприятия, где работают более одной тысячи сотрудников, должны выделять 10% из расходов по содержанию персонала на инновационные исследования.

«В Германии должен быть создан стратегический инновационный центр наподобие мозговых трестов США», — цитирует слова министра издание.

К тому же в 2016 году правительство Германии увеличило финансовые затраты на инновационные исследования до 3% объема производства по всей стране.

На 2017 год стоит цель увеличить показатель до 3,5%.

Развитие инновации способствует снижению издержек национальных предприятий, а также повышению их конкурентоспособности.