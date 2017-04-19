Пекин, 19 апреля, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Шэньси сообщили новые детали происшествия на одной из угольных шахт, где в результате частичного затопления ствола шахты оказались заблокированы шестеро горняков.

Александр Дейнека. Перед спуском в шахту (фрагмент). 1925

По данным полиции, затопление шахты произошло примерно в 4:40 по местному времени. Аварийная шахта принадлежит угледобывающей компании Bandingliangta Coal Mine. Сама шахта расположена близ поселка Далюта в уезде Шэньму, пишет «Синьхуа».

В момент происшествия в забое находилось семеро рабочих, один из них смог выбраться на поверхность самостоятельно. В настоящее время на месте ЧП развернут оперативный штаб спасателей, которые пытаются установить точное местонахождение пропавших шахтеров. Установить с ними связь пока не удалось.

Причина произошедшего до сих пор неизвестна. Руководство компании, которой принадлежит аварийная шахта, вызвано в полицию для дачи показаний. Власти провинции Шэньси распорядились провести внеплановую проверку всех угледобывающих шахт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Синьцзян-Уйгурского автономного района подтвердили информацию об очередном ЧП на угольной шахте. В результате обвала породы на одной из шахт в округе Шуймогоу под землей оказались заблокированы 7 сотрудников горнодобывающего предприятия.