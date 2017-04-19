Ярославль, 19 апреля, 2017, 09:45 — ИА Регнум. 24−30 апреля в Ярославле пройдет молодежный фестиваль «Будущее театральной России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в театре им. Волкова. Свои дипломные спектакли и фильмы представят выпускники 12 театральных вузов со всей страны.

Volkovteatr.ru Волковский театр в Ярославле

В период фестивальной недели покажут 13 студенческих спектаклей, а также 2 спектакля Волковского театра, пройдут 3 кинопоказа, и 3 творческие встречи — с художественным руководителем театра им. А.С. Пушкина, заслуженным артистом РФ Евгением Писаревым, режиссером Евгением Марчелли, режиссёром театра «Школа драматического искусства», заслуженным артистом РФ Александром Огарёвым.

Фестиваль будет открыт 24 апреля спектаклем Школы-студии МХАТ «Горький. Дно. Высоцкий» с участием ректора Школы-студии МХАТ, заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого. На сцену театра выйдет народный артист России Дмитрий Певцов, который вместе со своими студентами представит спектакль «Лунин» по пьесе Эдварда Радзинского, рассказывающей о судьбе декабриста Михаила Лунина.

«Студенческие спектакли могут быть порой интереснее профессиональных. Не до конца отточенный профессионализм сполна компенсируется драйвом, задором. В Ярославле, в частности на сценах Волковского, можно будет увидеть лучшие молодежные работы из именитых театральных вузов. Интересно будет любому зрителю. Кстати, не стоит забывать, что в свое время, из студенческих спектаклей, выросли легендарные театры — «Современник» и «Таганка», — рассказал директор театра драмы им. Федора Волкова Юрий Итин.

Фестиваль «Будущее театральной России» пройдет в Ярославле в девятый раз. Его организаторами выступают Министерство культуры Российской Федерации, Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова и Ярославский государственный театральный институт.