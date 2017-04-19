Ульяновск, 19 апреля, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Isuzu наладит в Ульяновске производство тяжелых грузовиков, сообщает портал «АвтоВзгляд».

Mj-bird Грузовик компании ISUZU

Завод будет производить тяжелые грузовики массой от 33 тонн, начало выпуска машин компанией запланировано на май 2017 года.

Компания сообщает, что в ближайшее время модельный ряд марки в России будет расширен, к имеющемуся предложению добавятся полноприводный автомобиль NMS85 и модель NPR82/CNG с газовой силовой установкой.

За первый квартал 2017 года японский производитель увеличил свои продажи в России, доля продаж на российском рынке увеличилась на 5,9%.

«Активному росту продаж способствовало наличие собственной производственной площадки в Ульяновске, позволяющей оперативно дорабатывать шасси под российские условия эксплуатации и требования отдельных клиентов, а также закрепить за компанией статус российского производителя», — сообщил операционный директор компании «Исузу Рус"Игорь Давыдов.

В ближайшее время Isuzu планирует увеличить производство грузовых моделей в два раза, до 4300 машин в год.

Isuzu — первая японская автомобилестроительная компания, основана в 1916 году, в 1969 году компания начала свои первые поставки в СССР. На Ульяновском автозаводе сборка грузовиков началась впервые в 2006 году.