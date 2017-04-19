Москва, 19 апреля, 2017, 09:33 — ИА Регнум.

«Справедливая Россия» готова дать отрицательную оценку деятельности правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом заявил лидер партии Сергей Миронов перед отчетом правительства, который представит Дмитрий Медведев.

Kemlin.ru Руководитель фракции партии «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов

«Мы готовы дать отрицательную оценку деятельности правительства, прежде всего, его экономического блока», — заявил Миронов.

Депутат Госдумы напомнил, что партией был подготовлен доклад социальные итоги года — «Россия без справедливости».

«Здесь данные только Росстата, ничего не придумано, в отличие от грядущего отчета правительства, реальные жизни людей, реальные беды, реальные проблемы. Правда того, как тяжело живется сегодня людям», — рассказал Миронов.

Лидер партии намерен вручить доклад Медведеву в ходе отчета.