Берлин, 19 апреля, 2017, 09:30 — ИА Регнум. «Выбор немецких турок на прошедшем референдуме не имеет ничего общего с политикой интеграции в Германии», — отмечает эксперт по исламу, профессор Эрфуртского университета Ферхад Зейдер в своем интервью Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Политолог считает, что именно отношения Анкары с Берлином поляризовали турецкое общество в стране.

«Те 63% людей, который проголосовали за проведение конституционной реформы, встали на сторону Эрдогана, который казался им жертвой нападок немецких политиков», — добавляет профессор.

Зейдер считает, что президент Турции «играл на жалости» к нему и ко всей стране, тем самым мобилизируя своих сторонников. Эрдоган неоднократно заявлял, что политики ЕС его обманули, обвинял немецких представителей власти в пособничестве террористам, угрожающим стране и т .д.

«Национализм у турков в крови, при определенных условиях они чувствуют, что должны защищать свою родину. Даже находясь в европейской стране, турок остается гражданином Турции, — объясняет эксперт. — В Германии очень большая турецкая община, 1,4 миллиона человек, поэтому они были более восприимчивы для пропаганды».

По мнению ученого, многие турки, проживающие в ЕС, считают, что именно авторитарная Турция сможет эффективно бороться с терроризмом и создать стабильность в стране.

По результатам референдума 16 апреля Турция становится президентской республикой, а в конституцию страны вводятся 18 поправок.