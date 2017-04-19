Каракас, 19 апреля, 2017, 09:31 — ИА Регнум.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал заявление Государственного департамента США, опубликованное 18 апреля, объявлением «государственного переворота» в Венесуэле и «написанным сценарием для создания атмосферы насилия и хаоса» в стране, сообщает интернет-портал TERRA.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

«Государственный департамент дал зеленый свет и одобрение процессу переворота и нахального вмешательства в дела Венесуэлы», — заявил Мадуро 18 апреля в телевизионном эфире из дворца Мирафлореса, места заседания правительства страны.

Президент Мадуро отметил, что «существует фундаментальная геополитическая причина» для такого поведения США, которой он считает «приход экстремистов к власти в Соединенных Штатах».

«Она же является основной геополитической причиной агрессии провалившихся правых правительств стран латиноамериканского региона против нашей страны, а также причиной неудачной и провалившейся попытки применения Устава Организации американских государств против Венесуэлы и причиной прямой агрессии, которая выражается в заявлении против Венесуэлы Госдепартамента, опубликованного час назад», — добавил Мадуро.

Мадуро сообщил, что он и члены его правительства внимательно прочитали и проанализировали заявление Государственного департамента США, «объявляющего госпереворот».

«Каждый может рассмотреть в написанном сценарий насилия, смерти и хаоса, которые нам до настоящего момента удавалось нейтрализовать блестяще, с Конституцией в руках. Читайте заявление Государственного департамента, это и есть план, это и есть сценарий» — заявил президент Венесуэлы.

В этом контексте президент подчеркнул, что «настало время решить судьбу и будущее» Венесуэлы, которая переживает «решающие часы».

Он также заявил, что будет «бороться» и «противостоять» перевороту вместе с «народом и объединенными вооруженными силами, мирно, с Конституцией в руках».

Напомним, что в своем заявлении Госдепартамент США выразил обеспокоенность происходящими в Венесуэле социальными и политическими процессами, осудил гибель демонстрантов и призвал правительство Мадуро освободить политзаключенных, начать выборный процесс, обеспечить безопасность демонстрантов от групп провокаторов, атакующих безоружных людей, а также пригрозил ответственностью перед венесуэльским народом и мировым сообществом в случае «грубых нарушений прав человека» и «преступных репрессий против мирной демократической деятельности».