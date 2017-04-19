Москва, 19 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум.



Kemlin.ru Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил об отсутствии доверия нынешнему курсу правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

«Доверия к такому курсу не может быть никакого, доверия к такому правительству — тем более», — сказал депутат Госдумы перед отчетом правительства, который представит Дмитрий Медведев.

Коммунисты настаивают на смене экономического курса. «Мы настаиваем на смене курса, формировании правительства народного доверия, национальных интересов», — отметил он.

Лидер КПРФ заверил в готовности партии принимать активное участие в работе над улучшением жизни населения.

«Без национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей из ямы выскочить не возможно», — уверен он.