Зюганов заявил об отсутствии доверия правительству РФ
Москва, 19 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум.
Kemlin.ru
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил об отсутствии доверия нынешнему курсу правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.
«Доверия к такому курсу не может быть никакого, доверия к такому правительству — тем более», — сказал депутат Госдумы перед отчетом правительства, который представит Дмитрий Медведев.
Коммунисты настаивают на смене экономического курса. «Мы настаиваем на смене курса, формировании правительства народного доверия, национальных интересов», — отметил он.
Лидер КПРФ заверил в готовности партии принимать активное участие в работе над улучшением жизни населения.
«Без национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей из ямы выскочить не возможно», — уверен он.