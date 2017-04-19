Калуга, 19 апреля, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Более 300 тысяч рублей лишилось сельскохозяйственное предприятие Перемышльского района, заключив с мошенником сделку на приобретение минеральных удобрений. Об этом 19 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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Как пояснил полицейским директор сельхозпредприятия, между его сотрудниками и неизвестным завязалась деловая переписка, в ходе которой организации предложили выгодную сделку по приобретению партии минеральных удобрений. Введенные в заблуждение работники перевели средства на указанный мошенником счет, но удобрений не получили.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Отметим, что в пору весенней посевной сельскохозяйственная продукция пользуется повышенным спросом в регионе, чем часто пользуются мошенники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее калужские полицейские задержали семейную пару, подозреваемую в хищении средств с банковских карт жителей Москвы, Калужской и Московской областей. Злоумышленники выбирали в интернете объявления на сайтах купли-продажи и под предлогом приобретения товара узнавали реквизиты и похищали денежные средства.