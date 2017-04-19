Москва, 19 апреля, 2017, 09:18 — ИА Регнум. Летом в Москве на перекрестках появится 19 диагональных пешеходных переходов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход

Новая разметка позволит пешеходам экономить время, переходить дорогу наискосок и не стоять на светофоре дважды.

Диагональные зебры нанесут на проезжую часть в восьми округах. Больше всего таких пешеходных переходов — пять — нарисуют в центре Москвы.

Работы по нанесению разметки будут проводить этим летом в сухую погоду.

После того как специалисты нарисуют диагональные зебры, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установит знаки, настроит светофоры и поставит табло обратного отсчета.

Светофоры будут настроены так, чтобы новая разметка не привела к затруднениям в движении автомобилей.

Напомним, первые диагональные зебры организовали в Москве в 2015 году. Благодаря такой разметке пешеходам не приходится дважды стоять на светофоре, а можно сразу перейти дорогу наискосок. Сейчас диагональные зебры есть на 10 столичных перекрестках.

Читайте также: Парковаться «елочкой», ходить наискосок: поправки в ПДД

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в ПДД, которые содержали несколько новшеств, появились в апреля 2015 года. Изменения были подготовлены Минтрансом по поручению кабинета министров.

Были введены несколько новых дорожных знаков, техсредств и обозначений. Так, согласно изменениям ПДД, на дорогах разрешили наносить диагональные переходы, водителям разрешили парковаться «елочкой», а велосипедистам разрешили ездить по выделенным полосам для общественного транспорта.