Петропавловск-Камчатский, 19 апреля, 2017, 09:03 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета МИ-8. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

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«По факту жесткой посадки вертолета МИ-8 на Камчатке принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля на Камчатке в районе вулкана Мутновский совершил жесткую посадку вертолет МИ-8, принадлежащий АО АК «Витязь-Аэро». Всего на борту воздушного судна находились 20 человек. В результате ЧП пострадали трое туристов.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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