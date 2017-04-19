Магас, 19 апреля, 2017, 09:02 — ИА Регнум.

Кража невест в скором времени может стоить похитителям свободы. С инициативой сажать злоумышленников на три года в тюрьму выступил спикер парламента Ингушетии Зелимхан Евлоев. Он поручил депутатам профильного комитета Народного собрания разработать соответствующий законопроект, который будет предусматривать ответственность за похищение девушки с целью вступления в брак.

Цитата к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Суд

Такое ужесточение наказания, по мнению Евлоева, оправдано тем, что «зачастую истории с похищением невест приводят к кровопролитию», а действующий Уголовный кодекс «не учитывает общественную опасность этого деяния».

По словам председателя парламента, в настоящее время, в соответствии с законодательством, лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. Как считают ингушские парламентарии, за похищение человека с целью вступления в брак в УК РФ должно быть прописано наказание в виде трех лет лишения свободы.

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«Красть невесту — не по-мусульмански!»

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии в апреле 2017 года была похищена девушка. Молодой человек из рода Евлоевых украл 19-летнюю дочь из семьи Полонкоевых в селении Кантышево Назрановского района. Вместе с группой соучастников он незаконно проник в дом невесты и забрал ее силой. При этом ее родным, препятствовавшим похищению, были нанесены травмы, с которыми они были доставлены в больницу. Как заявили родственники невесты, этот случай стал уже третьим похищением. Два предыдущих завершились возвратом девушки домой.

Факт похищения дошел до главы республики. Юнус-Бек Евкуров высказал возмущение не только по поводу действий похитителя и его сообщников, но и сотрудников полиции, которые до сих пор не смогли их задержать. «Почему ни в одной сводке МВД по РИ не проходит данный случай, когда люди врываются в чужое домовладение и похищают девушку, при этом нанося побои ее родственникам?» — возмутился Евкуров.

Он потребовал в кратчайшие сроки задержать виновников и вернуть девушку родителям. К улаживанию конфликта были привлечены представители Управления по делам религии, Совета тейпов при главе региона, тейпа Евлоевых, глава Назрановского района.

Спустя четыре дня девушку вернули домой, а сам похититель до сих пор находится в бегах.

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