Вашингтон, 19 апреля, 2017, 09:02 — ИА Регнум.

Государственный флаг США рухнул во время интервью председателя Национального комитета Демократической партии США Тома Переса телекомпании MSNBC. Инцидент произошел, когда политик упомянул о бывшем претенденте на пост главы США Хиллари Клинтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

18 апреля во время интервью Пересу задали вопрос об электронной почте Клинтон и другого экс-кандидата в президенты Берни Сандерса. Отвечая на вопрос, Перес произнес имя Клинтон, и в этот момент один из двух больших флагов США, висевших в помещении, с грохотом упал на пол.

Глава Нацкомитета Демпартии продолжил говорить, немного сбившись при этом. Упавший флаг чуть позже вынесли из зала, откуда велась трансляция.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля 2017 года Том Перес, ранее занимавший пост министра труда, был избран председателем Национального комитета Демократической партии США. Переса поддержали 245 членов сената, еще 200 голосов получил его соперник Кит Эллисон.Выступая после выборов, Перес назвал Дональда Трампа худшим президентом в истории США и от имени демократов пообещал приложить все усилия, чтобы он находился у власти только один срок.

Трамп с сарказмом прокомментировал назначение Переса, поздравив его в своем микроблоге в Twitter и отметив, что он не знает более радостного события для Республиканской партии США.

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