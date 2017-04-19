Тюмень, 19 апреля, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В Тюменской облдуме развернулась ожесточенная борьба за единственный оклад депутата на профессиональной постоянной основе. Остальные 23 депутата, работающие за зарплату в региональном парламенте, определены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

В надежде на лидерство в рейтинге

Скандал учинил единоросс Алексей Аносов, представляющий в облдуме ХМАО-Югру, который называет распределение «зарплатных» мест в региональном парламенте несправедливым в принципе. Он даже написал публичную петицию, чтобы на заседании Тюменской областной думы 20 апреля получить вожделенный оклад. Идет «на вы», рискуя самим депутатским мандатом и членством в «Единой России», как он сам сообщает.

Аносов известен тем, что пять лет до избрания работал помощником депутата думы ХМАО. В разные годы был председателем Ханты-Мансийского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». По сей день является председателем Региональной общественной организации «Союз ветеранов боевых действий».

«Прошедшие выборы были для меня первыми, и то, что я победил, было настоящим шоком для моих оппонентов. Результаты, достигнутые мной, впечатлили всех! Я смог создать реальную конкуренцию тем, кто, казалось бы, чувствовал себя гораздо увереннее. Об этом свидетельствует тот факт, что два действующих депутата Тюменской областной думы во время избирательной кампании проиграли мне и я стал депутатом», — скромно рассказывает о себе Алексей Аносов в обнародованном обращении.

Аносов поясняет, что платное вакантное место в Тюменской облдуме пустует с октября 2016 года. Тюменская областная дума состоит из 48 депутатов. Половина из них имеет право работать за зарплату. Алексей Аносов подал заявление о намерении работать на профессиональной постоянной основе. Желающих получать зарплату 200—300 тысяч рублей в месяц оказалось немало. В таких случаях решение об осуществлении депутатской деятельности на профессиональной постоянной основе принимается, исходя из профессиональных, деловых и иных личных качеств каждого депутата областной думы, с учетом мнения депутатских фракций по результатам рейтингового голосования, уточняет парламентарий.

«Я знал, что количество депутатов, желающих работать на постоянной основе, больше, чем количество отведенных для этого мест, — поясняет в петиции Алексей Аносов. — Но, учитывая свой прошлый опыт работы, свою общественную деятельность, победу по одномандатному избирательному округу, полагал, что все это дает мне конкурентное преимущество перед выдвиженцами по партийным спискам при проведении рейтингового голосования».

Зарплату «выбивали» общественники и губернатор

Но рейтинговое голосование не проводилось. Платное место светит депутату от Тюменской области. «По правде сказать, мое заявление просто убрали в сторону, как будто его и не было. Неизвестно, по каким критериям было определено, что я менее достоин. Видимо, представитель от народа показался кому-то «нежелателен» в депутатском корпусе», — сделал вывод региональный парламентарий.

Как выяснил Аносов, порядок избрания профессиональных депутатов был нарушен, чтобы в средствах массовой информации не появились заметки о том, «как депутаты бьются за оплачиваемые места».

Численность депутатов в Тюменской областной думе должна быть представлена пропорционально количеству избирателей, проживающих в каждом из субъектов. Это правило применительно только к депутатам, избранным по одномандатным избирательным округам, что касается депутатов, прошедших в Тюменскую областную думу в составе партийных списков, то кандидатуры утверждаются решениями региональных политсоветов юга Тюменской области.

«Проведем сравнение распределения депутатских мест. Численность населения: юг Тюменской области — 1454,5 тыс. чел.; ХМАО — 1626,8 тыс. чел.; ЯНАО — 534,1 тыс. чел. Количество депутатов, работающих на постоянной основе: юг Тюменской области — всего 26 депутатов, из них 13 на постоянной основе; ХМАО — всего 15 депутатов, из них 6 на постоянной основе; ЯНАО — всего 7 депутатов, из них 4 на постоянной основе. Количество депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, работающих на постоянной основе: юг Тюменской области — всего 10 депутатов, из них 7 на постоянной основе; ХМАО — всего 10 депутатов, из них 3 на постоянной основе; ЯНАО — всего 4 депутата, из них 2 на постоянной основе. Поэтому, как видно из проведенного сравнения, ни общее количество депутатов, ни количество депутатов на постоянной профессиональной основе от ХМАО — Югры не соответствует нормам справедливости и равноправия», — говорит депутат.

Как уверяет Алексей Аносов, за его профессиональный статус и зарплату ходатайствовали губернатор Югры Наталья Комарова, первый замгубернатора Алексей Шипилов, секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения «Единой России» Борис Хохряков.

«Также в октябре 2016 года более 20 региональных общественных организаций обращались в адрес руководства Тюменской областной думы с ходатайствами о принятии меня на профессиональную основу. Однако, несмотря на закон об обращении граждан, все ходатайства были проигнорированы, ни одна общественная организация так и не получила ответа», — жалуется региональный депутат.

И вскользь упоминает, что ради зарплаты в Тюменской облдуме уволился с места работы, так как депутат на освобожденной основе не имеет права работать на федеральной, государственной и муниципальной службе. «Я фактически уже семь месяцев являюсь безработным, так как законодательство имеет ряд ограничений трудоустройства депутата. В Тюменской областной думе уже шесть месяцев имеется вакантное место для трудоустройства депутата на профессиональную основу. Но мне без объяснения причин отказывают», — продолжает сетовать парламентарий.

Стыд, позор и «вредительство»…

К обсуждению, или скорее осуждению поступка депутата, бьющегося за зарплату, подключились его коллеги, политологи и рядовые избиратели. Рядовые представители электората чаще всего выражались нецензурно и посылали избранника поработать головой или руками. Коллеги и политологи качают головами.

«Депутату, которому мешает исполнять свои прямые обязанности по представлению интересов избирателей отсутствие денежного вознаграждения, необходимо сдать мандат и закрыть эту позорную тему», — считает югорский политолог Александр Лобов.

Тюменский политолог Александр Безделов детально разложил крик души народного представителя Аносова и сделал вывод — «куда ни кинь, всем навредил депутат».

»Депутат просит зарплату. Что, вероятно, должно вдохновлять его избирателей, ведь это именно их ожидания — дать высокооплачиваемую работу господину Аносову. Именно за его зарлату они голосовали! — поясняет картину маслом Александр Безделов. — И вот тут начинается самое интересное. А именно то, с чем никак не может справиться наша законодательная власть на протяжении всего времени ее существования в новой России — уничтожение репутации депутатов».

Политолог Безделов акцентирует внимание на том, что региональный парламентарий Аносов «смог за один день нанести такой удар по репутации Тюменской областной думы, что еще долгие годы избиратели будут вспоминать депутатам, будущим и настоящим, зачем же они туда избираются». А именно — получать зарплату.

Что касается аргументов Аносова о несправедливости распределения платных мандатов, то депутаты Тюменской облдумы получают зарплату из бюджета Тюменской области, а не из бюджета ХМАО, который представляет Аносов, и депутат ведет себя очень некорректно. Особенно, поясняет Александр Безделов, приводить данные о численности жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, потому что на юге Тюменской области явка была 60% против 40% в ХМАО, а «Единая Россия» собрала на 20% больше в относительном исчислении. «В итоге депутатов ЕР от Тюмени в два раза больше, чем от ХМАО. И сетовать здесь можно только на себя», — итожит политолог.

Далее Безделов напоминает, что количество депутатов на освобожденной основе оговаривается руководством партии в трех субъектах — Тюменская область, ХМАО и ЯНАО. «Это сложный процесс, и каждый регион выдвигает тех, кого он считает значимым с точки защиты своих интересов. Здесь нужно посочувствовать господину Аносову, что руководство регионального отделения партии и региона в целом не считает его важной для округа фигурой. Вероятно, это нужно заслужить. Таким образом, Алексей Аносов своими неумелыми действиями не только навредил коллегам, но, думаю, и нанес удар по позициям первого зама Натальи Комаровой Алексея Шипилова. В сложившейся системе координат именно он отвечает за депутатов от своего региона», — считает эксперт.