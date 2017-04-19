Вашингтон, 19 апреля, 2017, 09:00 — ИА Регнум.

mmarchin Миллион долларов

Украина должна будет отчитаться перед США за выделенные ей деньги, заявил бывший начальник штаба Военной миссии связи НАТО в Москве капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах, передает «Сегодня».

На вопрос журналистов, планируют ли США сокращать финансирование Украине, капитан ответил отрицательно.

По его мнению, выделение денег Украине — не тот вопрос, «чтобы тратить на него время в Конгрессе», более того, финансовая помощь «незалежной» помогает Америке оказывать давление на Россию.

«Это (сокращение финансирования Украине) пойдет на пользу Путину, а этого в США не хотят», — уверен капитан.

Он также отметил, что за все деньги, полученные от США, Украине придется рано или поздно отчитаться.

«Если не отчитаются за это (полученные деньги), то толку не будет. Трамп — человек денег», — подчеркнул экс-начальник штаба Военной миссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Америка играет далеко не последнюю роль в формировании повестки дня на Украине.

Так, США были одними из тех, кто активно поддерживал евромайдан в 2013—2014 годах как финансово, так и организационно.

После госпереворота в Киеве, Америка продолжила оказывать посильную помощь «незалежной».

В 2017 году палата представителей США приняла бюджет Пентагона, в котором финансовая помощь на военные нужды Украины составила $150 млн. Деньги будут направлены на обучение солдат ВСУ, снаряжение, логистику, разведку и летальное оружие оборонительного характера, кроме систем ПЗРК.