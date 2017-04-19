Оренбург, 19 апреля, 2017, 08:55 — ИА Регнум.

В Оренбуржье сумма в 546 тыс. рублей, потраченная из местного бюджета на проживание губернатора в элитном отеле во время инвестиционного форума в Сочи, вызвала большой резонанс. На портале госзакупок указано, что пребывание в пятизвездочной гостинице с 26 февраля по 1 марта стоило 546 тыс. рублей. Делегация проживала в номерах люкс и полулюкс.

Anton Starikov Деньги

Вице-губернатор Оренбургской области Вера Баширова заявила, что проживание губернатора Юрия Берга в Сочи нельзя было организовать иначе. Проживание делегации в составе губернатора и вице-губернатора именно в этом пятизвездочном отеле являлось требованием организатора форума, и отказаться было нельзя: «Цена высока, но те бонусы, те плюсы, которые получает регион от участия в форуме в Сочи, безусловно, выше», сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

При этом вице-губернатор отметила, что чиновники уровня начальников отделов из других регионов проживали в других условиях, и их нельзя сравнивать с губернаторскими, а некоторые субъекты РФ оплачивали поездку из внебюджетных источников.

Между тем издание «Московский комсомолец в Оренбурге» сообщает, что, например, правительство Новосибирской области во главе с губернатором оказалось скромнее в расходах. Губернатор и его заместители заняли номера категории «Супериор». Стоимость одного номера обошлась новосибирскому главе в 31 400 рублей за сутки.

Координатор направления «За честные закупки» регионального отделения ОНФ Дмитрий Болдырев сказал, что общественники намерены провести расследование ситуации, и траты на отель в Сочи назвал чрезмерными. «В экономически трудное время такие суммы тратить на проживание нецелесообразно, когда у нас есть очень много социально значимых проектов, которые в Оренбургской области немного пробуксовывают. Мы неоднократно на многих форумах поднимали вопросы, чтобы именно государственные муниципальные служащие свои затраты рационально просчитывали, то есть подходили к предмету таких закупок с точки зрения эффективности, а не с точки зрения роскоши», — сказал он.

Председатель фракции ЛДПР Заксобрания Оренбуржья Оксана Набатчикова озвучила сумму в 70 тыс. рублей — деньги, которые выдаются всей фракции на год на командировочные расходы. Сравнивая траты на проживание делегации в Сочи и командировочные фракции, она отметила, что эти суммы несоизмеримые.

Добавим, что информация о финансовой составляющей поездки на инвестиционный форум в Сочи губернатора вызвала негативную реакцию пользователей интернета.