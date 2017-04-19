Москва, 19 апреля, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подверг критике законопроект о сносе старых пятиэтажек в Москве. Эксперты считают, что законопроект не решает задачи по обновлению жилищного фонда столицы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект заключения.

Mos.ru Программа по сносу пятиэтажек в Москве

В документе отмечается, что основная причина появления поправок — забота о гипотетических интересах граждан, однако у тех могут быть личные причины отказаться от переезда в более комфортное помещение.

«Такое желание индивида нужно уважать, так как оно воплощено в институте частной собственности», — говорится в сообщении.

Кроме того, авторы заключения также не согласны с процедурой прекращения прав собственности людей, несогласных с переездом.

«Уровень конституционных гарантий права частной собственности не может быть снижен при реализации даже наиболее привлекательных социальных объектов», — считают эксперты.

Специалисты Совета считают «категорически неприемлемой» подмену 2-х институтов: изъятия земельных участков для госнужд — прекращением права собственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава РФ Владимир Путин в феврале 2017 г. поручил мэру столицы Сергею Собянину снести 5-этажные жилые дома, построенные несколько десятков лет назад. Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы был внесен в Госдуму. Планируется, что список «хрущевок», подлежащих сносу по новой программе реновации, будет сформирован к 1 мая.

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