Москва, 19 апреля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ Минсельхозу из резервного фонда выделяются средства в размере 13,7 млрд рублей на предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники, сообщается на сайте правительства РФ .

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

Выделенные средства позволят приобрести 21 тыс. 251 единицу сельскохозяйственной техники, будет стимулировать производство отечественной сельхозтехники.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013−2020 годы.

Принятое решение будет стимулировать производство отечественной сельскохозяйственной техники и позволит увеличить обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей такой техникой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял, что общий объем поддержки сельского хозяйства в 2017 году необходимо увеличить за счет дополнительных средств на 36 млрд рублей и довести объем господдержки до 250 млрд рублей.

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