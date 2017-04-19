Москва, 19 апреля, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Цены на нефть снижаются. Котировки марки Brent 18 апреля достигали уровня 54,76. Рынок ждет данных от API по коммерческим запасам, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

drpepperscott230 Нефть

«Прогнозы неутешительны — рост на 1,5 млн баррелей. Но, если цифры окажутся более оптимистичными, нефть сможет возобновить рост. Также фактором давления выступают заявления министра энергетики Саудовской Аравии. Он отметил, что пока рано решать, продлит ли ОПЕК действие соглашения о сокращении объемов добычи», — пояснила Рогова.

«Но пока у энергоносителя нет явных предпосылок ни для активного роста, ни для резкого снижения. Поэтому высока вероятность сохранения Brent в пределах диапазона 54,70 — 56,90», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля цены на нефть перешли к негативной динамике, рынок ждёт публикации сведений о состоянии американских запасов. Стоимость на нефть марки Brent снизилась на 0,34% — до $55,17 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,02% — до $52,64.