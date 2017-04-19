Туринск, Свердловская область, 19 апреля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В Туринске Свердловской области пожар унёс жизнь четырёхлетнего мальчика. Трагедия произошла днём 18 апреля в муниципальном доме на улице Железнодорожной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

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Пожар возник в квартире на втором этаже дома. По данным областного управления СКР, в этот момент внутри находились ребёнок и его бабушка. Обоих удалось эвакуировать и доставить в больницу, где мальчик скончался. У бабушки 1960 года рождения многочисленные ожоги.

По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электронных часов. Впрочем, точную причину возгорания ещё предстоит установить.

По информации прокуратуры, в семье воспитываются трое детей: 2003, 2006 и 2013 года рождения. Все они находились под надзором бабушки, так как мать была в Екатеринбурге на заработках, а отца в семье нет. На профилактическом учёте семья не состояла.

Добавим, пожары с гибелью детей происходят на Урале регулярно. Зимой МЧС объявило об установке в домах, в которых живут семьи с детьми, специальных датчиков, которые помогут пожарным вовремя узнать о возгорании и прибыть на место ЧП.