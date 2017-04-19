Тольятти, Самарская область, 19 апреля, 2017, 08:25 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» поинтересовался у своих потенциальных покупателей о том, что они думают про установку на LADA Vesta пневмоподвески. Соответствующий опрос компания разместила на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Knowitall63 Lada Vesta

Вместе с опросом компания разместила фотографию автомобиля, доработанного одним из владельцев.

За установку пневмоподвески высказались более 40% посетителей, 24% считают, что подобная доработка не практична, 28% проголосовавших выбрали пункт: «Это не для меня!».

Часть посетителей спрашивает, как подобная модернизация влияет на гарантию.

Пневматическая подвеска — это подвеска, которая позволяет автовладельцу осуществлять регулировку дорожного просвета. Она может быть автоматической или полуавтоматической.