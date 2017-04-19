Якутск, 19 апреля, 2017, 08:44 — ИА Регнум. Якутская алмазодобывающая компания АЛРОСА объявила закупку алкогольной продукции. На спиртное корпорация готова потратить 980 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Алкоголь, видимо, закупается к юбилею компании.

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Согласно документации закупки, АЛРОСА закупает текилу «Тьерра Брава Оро», коньяк «Ной», «Эриваньская крепость» и «Кремлёвский», Джин «Вудман», водку «Собески», шотландский виски «Мак Айвор», белое и красное вино разных марок, в том числе испанские игристые «Чив & Чив Ле Фолье Ламбруско ди Модена» и «Ламбруско Дэль Эмилия». Сколько бутылок будет закуплено, в документации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, к празднованию 60-летия треста «Якуталмаз», 50-летия города Удачный и своего 25-летия, которое состоится в июне 2017-го, АК АЛРОСА также заказывает концерты Олега Газманова,Леонида Агутина и Дениса Майданова. За выступления артистов компания заплатит порядка 14 млн рублей.

В марте 2017-го АЛРОСА возглавил бывший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов —младший (сын бывшего главы администрации президента Сергея Иванова). Вступая в должность президента корпорации, он говорил о намерении в связи с нестабильной ситуацией на алмазном рынке нарастить запасы компании и добычу, продать непрофильные активы, а также модернизировать производство по всей цепочке.

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Напомним, АЛРОСА добывает более 29% всех алмазов в мире, а принадлежащие ей запасы драгкомней в недрах оцениваются в 650 млн карат. Такой объём достаточен для поддержания текущего уровня добычи в течение 17 лет.