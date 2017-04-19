Москва, 19 апреля, 2017, 08:12 — ИА Регнум.

Стоимость нефти накануне вернулась к отметкам десятидневной давности на фоне разговоров о росте сланцевой добычи черного золота в США.

Asrenaft.com Нефть

Как пишет Международный валютный фонд в докладе, отражающем состояние и перспективы мировой экономической системы, цены на нефть сейчас достигли своего максимального уровня из-за нового витка сланцевой революции в американской нефтедобыче. В МВФ считают, что рубеж в $55/баррель — это завершение фазы годового роста сырьевых цен, отметила старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Сланцевая нефть — это трудноизвлекаемое сырье, добычу которого не так просто форсировать. Но успех США показывает, что созданный ОПЕК+ рыночный вакуум предложения прекрасно перекрывается именно «сланцем». Поэтому в заключении МВФ, несмотря на всю видимую категоричность, есть основания.

Сегодня, 19 апреля, утром баррель североморского сырья Brent торгуется по $54,74. Вышедшие накануне данные от Американского института нефти показали, что запасы черного золота за прошлую неделю к 14 апреля сократились на 840 тыс. баррелей. При этом запасы бензина внезапно выросли на 1,37 млн баррелей.

От сегодняшнего отчета Минэнерго США ждут данных о падении запасов сырой нефти на 1,3 млн баррелей и сокращении запасов бензина на 2 млн баррелей.

Для рынка нефти сессия 19 апреля может стать еще одним днем продаж «на опасениях», тем более что от данных по запасам вряд ли стоит ждать каких-то чудес. Баррель Brent останется в пределах $54,40−55,20, легкий сорт WTI проторгуется в границах $52,15−53,30 за баррель. Основной тренд — снижение.