Пекин, 19 апреля, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Пять окаменелых яиц динозавров, возраст которых составляет около 70 млн лет, обнаружено на юге Китая. На доисторическую кладку наткнулся местный житель, работавший в районе города Фошань (провинция Гуандун). Об этом сообщает в среду, 19 апреля, РЕН ТВ.

Drow male Макет гнезда мезозавров

Археологи установили, что окаменелые яйца относятся к позднему Меловому периоду (145 млн — 66 млн лет назад). Радиус яиц, принадлежащих травоядным ящерами, составляет почти 14 см, а толщина скорлупы достигает двух сантиметров.

Специалисты планируют провести подробный анализ яиц динозавров, что поможет выяснить детали формирования ландшафта и изменений климата на юге современного Китая.

Затем ученые намерены передать окаменелые яйца в музей города Фошань.